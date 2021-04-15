ОБСЕ сообщила о всплеске огневой активности в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о всплеске огневой активности на линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.
«С 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3 922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1 260 за предыдущий двухнедельный период», — рассказали в миссии.
По данным СММ, наиболее высокий уровень насилия был зафиксирован 2 и 3 апреля: наблюдатели сообщили о 1170 и 1355 нарушениях режима прекращения огня соответственно, отмечает RT.
Как подчеркивают в миссии, в период с 1 января по 26 июля 2020 года было зарегистрировано от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц. При этом после 27 июля прошлого года, когда вступило в силу соглашение о мерах по усилению режима прекращения огня, этот показатель колебался в пределах 20-107 нарушений.
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