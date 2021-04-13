Кулеба заявил, что Украина не намерена воевать в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», - заверил министр на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Кулеба добавил, что «Украина не будет терять бдительности в случае, если начнется виток насилия».

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, сообщает RT. По его словам, остановить боевые действия можно только политико-дипломатическим путём.

