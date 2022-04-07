Обращение Зеленского с азовцами к парламенту Греции обернулось скандалом

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с членами «Азова» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) вызвало политический скандал. «Азов» - отдельный отряд специального назначения в составе Национальной гвардии Украины.

Видеообращение Зеленского в знак протеста отказались смотреть депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение», он вообще отсутствовали в зале. При этом в специальном заседании пленарной сессии приняли участие премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, а также лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас.

Зеленский поведал об обстановке на Украине, призвал Афины оказать максимальную поддержку Киеву и предложил посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя - украинцев греческого происхождения.

Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, родившимся в Мариуполе. Он рассказал, что его дед сражался с нацистами во время Второй мировой войны, а сам он теперь в составе батальона «Азов» противостоит россиянам. Второй боец был в маске и тоже утверждал, что находится в Мариуполе.

Председатель парламента Константинос Тасулас заявил, что Греция с самого начала российской специальной военной операции была на стороне Киева, отправляла военную и гуманитарную помощь. Спикер подчеркнул, что помогая Украине, Греция «помогает свободе». Депутаты от правящей партии в заключении выступления Зеленского аплодировали ему стоя.

В свою очередь секретарь оппозиционной партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым. Вместе с тем, по её словам, депутаты «с уважением и солидарностью выслушали демократически избранного президента Украины Зеленского».

Отмечается, что галереи парламента Греции были закрыты от гостей и журналистов, публика не могла посмотреть видеообращение украинского лидера. Чем была вызвана такая мера, не объяснено.

