Обращение Зеленского с азовцами к парламенту Греции обернулось скандалом
Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с членами «Азова» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) вызвало политический скандал. «Азов» - отдельный отряд специального назначения в составе Национальной гвардии Украины.
Видеообращение Зеленского в знак протеста отказались смотреть депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение», он вообще отсутствовали в зале. При этом в специальном заседании пленарной сессии приняли участие премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, а также лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас.
Зеленский поведал об обстановке на Украине, призвал Афины оказать максимальную поддержку Киеву и предложил посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя - украинцев греческого происхождения.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, родившимся в Мариуполе. Он рассказал, что его дед сражался с нацистами во время Второй мировой войны, а сам он теперь в составе батальона «Азов» противостоит россиянам. Второй боец был в маске и тоже утверждал, что находится в Мариуполе.
Председатель парламента Константинос Тасулас заявил, что Греция с самого начала российской специальной военной операции была на стороне Киева, отправляла военную и гуманитарную помощь. Спикер подчеркнул, что помогая Украине, Греция «помогает свободе». Депутаты от правящей партии в заключении выступления Зеленского аплодировали ему стоя.
В свою очередь секретарь оппозиционной партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым. Вместе с тем, по её словам, депутаты «с уважением и солидарностью выслушали демократически избранного президента Украины Зеленского».
Отмечается, что галереи парламента Греции были закрыты от гостей и журналистов, публика не могла посмотреть видеообращение украинского лидера. Чем была вызвана такая мера, не объяснено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов
- Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности
- «Нож в спину»: Рогозин устроил разнос в «Роскосмосе» за срыв импортозамещения
- Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»
- Посольство РФ в Эстонии требует освободить журналистку Черышеву
- Международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд
- Мурашко заявил, что существует вероятность новой волны коронавируса
- Мишустин: российский аналог AppStore и Google Play появится летом
- Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины
- СМИ: в Италии неизвестные залили красной краской бассейн виллы Соловьева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru