Оборонный бюджет Украины составит 10 миллиардов долларов в 2020 году
На оборону и безопасность Украины в бюджете страны на 2020 год запланировано свыше 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов). Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, информирует RT.
«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245,8 млрд на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне», - прокомментировала предстоящие расходы министр.
Макарова также отметила, что деньги будут направлены конкретным распорядителям. Это связано с новой статьей в программе бюджета, которая касается финансов, распределяемых Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, почему украинский президент заинтересован в продолжение войны на Донбассе.
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