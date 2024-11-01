Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области
Обломки ракеты ВСУ нанесли повреждения семи домам в селе Локно Знаменского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Клычков отметил, что повреждения, полученные зданиями, незначительны, и восстановительные работы будут проведены совместно с местными жителями. Губернатор также подчеркнул, что силы ПВО приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить новые угрозы. В операции задействованы правоохранительные органы и Министерство обороны.
Во время своего визита на место происшествия губернатор обратил внимание на то, что на некоторых обломках ракеты обнаружены надписи на украинском языке, что свидетельствует о ее происхождении.
Он добавил, что это инцидент является «очередным приветствием» от противника и призвал жителей объединиться в поддержке военных усилий для достижения победы, передает «Радиоточка НСН».
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