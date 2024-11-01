Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

Обломки ракеты ВСУ нанесли повреждения семи домам в селе Локно Знаменского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Клычков отметил, что повреждения, полученные зданиями, незначительны, и восстановительные работы будут проведены совместно с местными жителями. Губернатор также подчеркнул, что силы ПВО приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить новые угрозы. В операции задействованы правоохранительные органы и Министерство обороны.

Средства ПВО сбили ракету ВСУ над Орловской областью

Во время своего визита на место происшествия губернатор обратил внимание на то, что на некоторых обломках ракеты обнаружены надписи на украинском языке, что свидетельствует о ее происхождении.

Он добавил, что это инцидент является «очередным приветствием» от противника и призвал жителей объединиться в поддержке военных усилий для достижения победы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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