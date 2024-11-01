Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

Во время своего визита на место происшествия губернатор обратил внимание на то, что на некоторых обломках ракеты обнаружены надписи на украинском языке, что свидетельствует о ее происхождении.

Он добавил, что это инцидент является «очередным приветствием» от противника и призвал жителей объединиться в поддержке военных усилий для достижения победы, передает «Радиоточка НСН».