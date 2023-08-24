США в сентябре начнут обучать пилотов ВСУ на F-16

В публикации говорится, что США начнут обучение украинских пилотов в сентябре. О решении планируется объявить в скором времени, сообщило издание.

Изначально планировалось, что тренировать пилотов ВСУ будут европейские страны. США обещали подключиться, если союзники исчерпают свои возможности.

Газета Financial Times ранее отмечала, что коалиция из 11 стран начнет обучать пилотов ВСУ в августе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит F-16 через шесть-семь месяцев, передает «Радиоточка НСН».

