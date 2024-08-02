Буданов снова пообещал разрушить Крымский мост

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в ходе телемарафона снова заявил о возможности разрушить Крымский мост. Об этом сообщают издания «Страна» и Hromadske.

В ответ на соответствующий вопрос Буданов отметил, что «шансы на это существуют».