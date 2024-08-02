Буданов снова пообещал разрушить Крымский мост

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в ходе телемарафона снова заявил о возможности разрушить Крымский мост. Об этом сообщают издания «Страна» и Hromadske.

В ответ на соответствующий вопрос Буданов отметил, что «шансы на это существуют».

Слуцкий: Крымский мост надежно защищен

Крымский мост подвергался атакам дважды: в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В первом случае взрыв грузовика вызвал пожар в топливных цистернах поезда, что привело к обрушению двух автомобильных пролетов и гибели четырех человек.

Во время второго нападения на мост, когда были задействованы два беспилотных катера, один из автомобильных пролетов был полностью разрушен, а другой сместился. В результате атаки погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».

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