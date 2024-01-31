Нуланд прибыла в Киев

«Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд», - написала Бринк, сопроводив пост фотографией со встречи чиновниц.

Ожидается, что Нуланд встретится с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданскими, что, по ее мнению, подчеркнет преданность американской стороны «победе Украины».

Виктория Нуланд - невольный участник знаменитого во времена Майдана мема про печеньки, который завирусился после фотографии, на которой она угощала участников протеста печеньем и булочками.

