Нуланд прибыла в Киев
31 января 202414:42
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прилетела в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк.
«Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд», - написала Бринк, сопроводив пост фотографией со встречи чиновниц.
Ожидается, что Нуланд встретится с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданскими, что, по ее мнению, подчеркнет преданность американской стороны «победе Украины».
Виктория Нуланд - невольный участник знаменитого во времена Майдана мема про печеньки, который завирусился после фотографии, на которой она угощала участников протеста печеньем и булочками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru