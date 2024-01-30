Нуланд: США не выводят свои войска из Сирии
США не планируют выводить свои войска из Сирии. Об этом сообщила представитель Белого дома Виктория Нуланд, ее слова приводит РИА Новости.
В качестве причин она назвала террористическую активность в регионе, и напомнила, что США и Турция являются партнерами в борьбе с терроризмом.
«Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии», - заявила Нуланд.
Она добавила, что Вашингтону и Анкаре сегодня важно укреплять сотрудничество.
«Это было видно в Стамбуле, это было трагически видно на примере (атаки) на наши собственные силы в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге», - добавила она.
Ранее Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru