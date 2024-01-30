Нуланд: США не выводят свои войска из Сирии

В качестве причин она назвала террористическую активность в регионе, и напомнила, что США и Турция являются партнерами в борьбе с терроризмом.

«Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии», - заявила Нуланд.



Она добавила, что Вашингтону и Анкаре сегодня важно укреплять сотрудничество.

«Это было видно в Стамбуле, это было трагически видно на примере (атаки) на наши собственные силы в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге», - добавила она.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу истребителей Турции и Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

