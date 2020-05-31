На Украине прошли испытания ракет «Нептун»

По его словам, ракеты, поразили цели в Черном море с интервалом в две секунды. Отмечается, что испытания проведены с полигона Алибей в Одесской области. Цели были зафиксированы в море на расстоянии от берега и места пуска в 85 и 110 километрах, уточняет Газета.ru.

Напомним, крылатая ракета Р-360 обладает массой 870 килограммов и способностью нести боеголовку весом 150 килограммов. Дальность пуска составляет до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. «Нептун» обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, пишет РИА Новости.

Ранее издание The National Interest (США) сравнило «Нептун» с российским противокорабельным комплексом Х-35.

