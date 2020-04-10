Обнародовано видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине завершился очередной этап испытаний противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Запуск ракеты состоялся на полигоне Алибей в Одесской области.

На опубликованном в YouTube видео можно рассмотреть, как ракета запускается из наземной установки. Цель находилась в море на расстоянии 75 километров.

Полет крылатой ракеты снимался с борта истребителя Су-27, в том числе был зафиксирован момент поражения цели.

Украинские разработчики отмечают, что максимальная дальность «Нептуна» - 280 километров. Ракета несет боеголовку весом в 150 кг.

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ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
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