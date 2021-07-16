МВД Украины возглавил Денис Монастырский
Депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины. Как сообщает «Страна.ua», такое решение было принято 16 июля на пленарном заседании Верховной Рады.
В голосовании приняли участие 347 депутатов. Кандидатуру Монастырского на посту главы МВД поддержал 271 парламентарий, остальные или воздержались или не голосовали вовсе.
После назначения Монастырский, в соответствии с законом, досрочно сложил полномочия народного депутата, после чего принял присягу члена правительства.
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке 13 июля, а на следующий день его увольнение поддержало большинство депутатов Верховной рады, сообщает RT. Кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра предложил президент Украины Владимир Зеленский.
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