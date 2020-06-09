Новости за ночь: В Нидерландах раскрыли итоги анализа тел пилотов MH17, упавшего в Донбассе

В теле капитана экипажа малайзийского Boeing-777, который потерпел крушение на востоке Украины в 2014 году, обнаружен осколок в форме бабочки, который может быть фрагментом ракеты «Бук». Об этом заявил прокурор Тейс Бергер в ходе слушаний по делу рейса MH17, которые возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.

Как уточнил прокурор, в общей сложности во всех телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Часть, найденная в теле командира, имеет больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с вариантом 9М38, отмечает Ura.ru.

В то же время в теле другого члена экипажа найдена посторонняя частица, состав которой отличается от вышеописанных фрагментов. Ещё один осколок в виде бабочки, который визуально можно опознать в виде бабочки, обнаружен в передней части кабины.

Ранее концерна ПВО «Алмаз-Антей» в ходе экспериментов показал, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в России с 1986 года и была снята с вооружения российских вооруженных сил еще в 2011 году. Тогда специалисты пришли к заключению, что Boeing не мог быть поражен более современной ракетой 9М38М, так как она оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные ранее на малайзийском лайнере.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, в случае поражения Boeing более современной ракетой типа 9М38М1 на самолете были бы в большом количестве характерных повреждений в виде «бабочки».

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта текущего года. Заседание продолжилось без четверых подозреваемых – российских граждан Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. На процессе присутствуют двое голландских адвокатов Пулатова.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Власти Киева обвинили в катастрофе ополченцев, а те, в свою очередь, утверждают, что не имели средств для поражения лайнера.

