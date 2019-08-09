Новости за ночь: Самолет РФ впервые за четыре года вошел в пространство Украины

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Украина, впервые с 2015 года, разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

Пассажирский лайнер, следовавший из Италии в Россию, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

