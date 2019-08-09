Новости за ночь: Самолет РФ впервые за четыре года вошел в пространство Украины

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

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Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украина, впервые с 2015 года, разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

Пассажирский лайнер, следовавший из Италии в Россию, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов. 

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Южные Курилы стали частью Японии на карте Олимпиады-2020

Южные Курилы появились на карте Японии на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи показана на официальном сайте Олимпийских игр как часть японской территории.

Интерактивная карта демонстрирует маршрут олимпийского огня по Японии. Южные Курилы там они «отнесены» к префектуре Хоккайдо, но сам маршрут по ним не проходит.

Напомним, Южные Курилы являются предметом многолетнего спора России и Японии. Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении их под свой контроль, несмотря на то, что они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. 

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Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа по решению суда, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

По словам адвоката, в настоящее время экс-президент находится в следственном изоляторе Государственного комитета Национальной безопасности.

Как пишет «РИА Новости», Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, что бывшего президента задержали сотрудники силовых структур на территории его резиденции 8 августа.

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В Минобороны отчитали о разведактивности у российских границ

За последнюю неделю у российских границ вели воздушную разведку 17 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета ВС России «Красная звезда».

Отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) 12 раз выполняли вылеты на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков.

Также сообщается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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