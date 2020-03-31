Новости за ночь: Рада приняла закон, который Тимошенко назвала «аферой века»
Верховная рада Украины олобрила закон о возможности продажи своих сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года. Документ поддержали 259 парламентариев из 350 присутствовавших. Против проголосовали депутаты фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина», сообщает RT.
Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно новому закону, в первые три года после его принятия будет действовать ограничение на владение одним физлицом 100 га, однако с 1 января 2024 года сельхозземли смогут приобретать юридические лица с ограничением до 10 тыс. га, отмечает life.ru.
Вместе с тем будет запрещено продавать землю, находящуюся в государственной и коммунальной собственности.
Кроме того, решение о доступе иностранцев к рынку земли будет принято по итогам всеукраинского референдума, отмечает РИА ФАН.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко накануне назвала этот закон «аферой века», который на Украине хотят протолкнуть по прикрытием коронавируса. По ее словам, из-за карантина граждане не могут выйти на улицы, чтобы протестовать против этого закона о распродаже бесценных украинских черноземов.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН выразил мнение, что опасения Тимошенко имеют под собой почву. «Это серьезная угроза украинской независимости, будущего украинского государства... Если землю будут продавать уже осенью, то она будет стоить копейки, окажется в руках спекулянтов, которые при первой возможности перепродадут землю иностранным компаниям», - сказал он.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, чьи интересы лоббирует и ущемляет закон об открытие рынка земель сельхозназначения на Украине.
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