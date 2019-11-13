Новости за ночь: Названы три нарушенных обещания Зеленского
Главные события ночи по версии НСН.
На Украине назвали три неисполненных предвыборных обещания президента
На Украине рассказали о трёх невыполненных предвыборных обещаниях Владимира Зеленского. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак подчеркнул, что перед выборами Зеленский обещал посадить коррупционеров, ввести понятие «закон один для всех», а также создать условия для возвращения украинцев из эмиграции.
Однако этого, по мнению Спивака, не произошло. В итоге невыполнение этих обещаний приведет к роспуску Верховной рады уже будущим летом.
Как добавил Дмитрий Спивак новые досрочные выборы, скорее всего, пройдут в стране осенью следующего года или весной 2021-го.
Коллекторы назвали главные причины просрочек по потребительским кредитам
Коллекторы назвали главные причины просрочек по потребительским кредитам. Чаще всего россияне допускают её из-за трудного финансового положения, уточняют РИА Новости. Как правило, это связано с потерей работы, снижением уровня дохода или невозможностью делать сбережения. Но также не платят по забывчивости или несогласию с суммой долга.
Вице-президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторов» Александр Морозов добавил, что каждый десятый должник является «убежденным неплательщиком».
Временный президент Боливии планирует провести выборы как можно скорее
В Боливии намерены в кратчайшие сроки провести президентские выборы, пообещала исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес. Накануне Конституционный суд страны признал законность перехода полномочий президента страны к вице-спикеру сената Аньес. Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках, спустя 19 дней протестов и политического кризиса. Генпрокуратура Боливии сообщила о семи погибших в ходе протестов и беспорядков
Сам Моралес назвал смену власти в стране «самым коварным и роковым ударом в истории».
На Россию надвигаются аномальные морозы
На Россию надвигаются аномальные морозы. Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что арктический антициклон во второй половине текущей недели придёт на азиатскую территорию России. Температуры значительно понизятся в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В Алтайском крае ожидаются сильные метели.
В Омской области возможно в тёмное время суток столбики термометров могут опуститься до -30 °С, ночью прогнозируется около -15 °С.
В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады и образование сугробов до 30 см.
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