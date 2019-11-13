Новости за ночь: Названы три нарушенных обещания Зеленского

1

На Украине рассказали о трёх невыполненных предвыборных обещаниях Владимира Зеленского. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак подчеркнул, что перед выборами Зеленский обещал посадить коррупционеров, ввести понятие «закон один для всех», а также создать условия для возвращения украинцев из эмиграции.

Однако этого, по мнению Спивака, не произошло. В итоге невыполнение этих обещаний приведет к роспуску Верховной рады уже будущим летом.

Как добавил Дмитрий Спивак новые досрочные выборы, скорее всего, пройдут в стране осенью следующего года или весной 2021-го.

