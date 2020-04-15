Новости за ночь: На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Украина может нанести удар по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Об этом в интервью порталу censor.net. заявил директор Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. Он подчеркнул, что удары по объектам могут быть нанесены «Ольхой» (украинская реактивная система залпового огня – прим. НСН), пишет Ura.ru.

Напомним, 12 апреля Павлоградский химический завод остался без финансирования. По словам Шимана, с начала года руководство вынуждено было уволить более 680 человек. Под угрозой увольнения находится ещё 190 работников, подчеркивает Life.ru. Предприятие производит топливо для всех типов ракет, имеющихся в распоряжении украинской армии.