Новости за ночь: На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Об этом в интервью порталу censor.net. заявил директор Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. Он подчеркнул, что удары по объектам могут быть нанесены «Ольхой» (украинская реактивная система залпового огня – прим. НСН), пишет Ura.ru.
Напомним, 12 апреля Павлоградский химический завод остался без финансирования. По словам Шимана, с начала года руководство вынуждено было уволить более 680 человек. Под угрозой увольнения находится ещё 190 работников, подчеркивает Life.ru. Предприятие производит топливо для всех типов ракет, имеющихся в распоряжении украинской армии.
Ранее НСН писала, что в Минобороны Украины считают, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» являются «достойным ответом устаревшим» десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ и справляются с возложенными на них задачами. Видеоролик с заявлением транслировала телестудия «Бриз» украинского ведомства.
В видео указана характеристики «Кентавров»: скорость до 30 узлов, вместимость – до 36 десантников. На вооружении установлены ракеты С-8.
«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины – прим. НСН), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», — цитируют видеозаявление «Известия».
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