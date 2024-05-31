Норвегия выделит Украине 328 миллионов долларов

Норвегия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, из которого следует, что Норвегия выделит Киеву 328 миллионов долларов, сообщает кабмин страны.

Уточняется, что соглашение заключено на десять лет. Основная часть суммы (примерно 190 миллионов долларов) будет использована для немецкой инициативы по усилению украинской ПВО.