Норвегия выделит Украине 328 миллионов долларов
Норвегия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, из которого следует, что Норвегия выделит Киеву 328 миллионов долларов, сообщает кабмин страны.
Уточняется, что соглашение заключено на десять лет. Основная часть суммы (примерно 190 миллионов долларов) будет использована для немецкой инициативы по усилению украинской ПВО.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что у Королевства нет никакого желания быть непосредственной стороной в конфликте на Украине. По его словам, отправка западных войск может привести к мировой войне, которой никто не хочет. При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе не следует «в принципе что-то исключать».
Норвежский министр также добавил, что отправка войск на Украину подразумевает отправку инструкторов и советников, но не боевых подразделений, передает «Радиоточка НСН».
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