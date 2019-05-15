Украина

На Украине опубликован закон о госязыке

16 мая09:36

В четверг, 16 мая в официальной газете Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ вступит в силу через два месяца, однако ряд пунктов будет действовать только через несколько лет.

Ранее действующий президент Украины подписал закон об украинском языке как государственном, напоминает «Свободная пресса».

В Раде отказались отменить закон «о госязыке»

Глава государства отметил, что для него это стало высокой честью. По мнению Порошенко, новый закон объединит украинскую нацию, передает РЕН ТВ.

Напомним, в сентябре 2017 года Верховной Радой Украины был принят закон об образовании, который фактически запретил в стране преподавание в школе на любом языке, кроме украинского. Ранее против гонений на русский язык выступал одержавший победу на украинских президентских выборах шоумен Владимир Зеленский. Однако в интервью НСН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:УкраинаПётр Порошенко

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