На Украине опубликован закон о госязыке

Глава государства отметил, что для него это стало высокой честью. По мнению Порошенко, новый закон объединит украинскую нацию, передает РЕН ТВ.

Напомним, в сентябре 2017 года Верховной Радой Украины был принят закон об образовании, который фактически запретил в стране преподавание в школе на любом языке, кроме украинского. Ранее против гонений на русский язык выступал одержавший победу на украинских президентских выборах шоумен Владимир Зеленский. Однако в интервью НСН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.

