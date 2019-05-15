На Украине опубликован закон о госязыке
В четверг, 16 мая в официальной газете Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ вступит в силу через два месяца, однако ряд пунктов будет действовать только через несколько лет.
Ранее действующий президент Украины подписал закон об украинском языке как государственном, напоминает «Свободная пресса».
Глава государства отметил, что для него это стало высокой честью. По мнению Порошенко, новый закон объединит украинскую нацию, передает РЕН ТВ.
Напомним, в сентябре 2017 года Верховной Радой Украины был принят закон об образовании, который фактически запретил в стране преподавание в школе на любом языке, кроме украинского. Ранее против гонений на русский язык выступал одержавший победу на украинских президентских выборах шоумен Владимир Зеленский. Однако в интервью НСН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.
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