Нидерланды поставят Украине оружие США на €500 миллионов, включая ракеты Patriot
Нидерланды передадут Украине партию американских вооружений на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава минобороны страны Рубен Брекелманс. В пакет войдут зенитные ракеты и комплектующие к системам ПВО Patriot.
По словам министра, Нидерланды стали первой страной НАТО, которая профинансирует поставки американского оружия для нужд Украины в рамках договоренностей между США и Евросоюзом.
Президент Дональд Трамп ранее отмечал, что Вашингтон передаст вооружения, но основная финансовая нагрузка ляжет на европейских партнеров.
Москва резко критикует западную военную помощь Киеву. В российском МИД заявляли, что такие поставки мешают мирному урегулированию и превращают НАТО в сторону конфликта. В Кремле подчеркивали, что военные грузы с оружием для Украины могут стать законной целью российских сил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru