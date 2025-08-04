Нидерланды поставят Украине оружие США на €500 миллионов, включая ракеты Patriot

Нидерланды передадут Украине партию американских вооружений на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава минобороны страны Рубен Брекелманс. В пакет войдут зенитные ракеты и комплектующие к системам ПВО Patriot.

По словам министра, Нидерланды стали первой страной НАТО, которая профинансирует поставки американского оружия для нужд Украины в рамках договоренностей между США и Евросоюзом.

Нидерланды увеличат вклад в поставки систем Patriot на Украину

Президент Дональд Трамп ранее отмечал, что Вашингтон передаст вооружения, но основная финансовая нагрузка ляжет на европейских партнеров.

Москва резко критикует западную военную помощь Киеву. В российском МИД заявляли, что такие поставки мешают мирному урегулированию и превращают НАТО в сторону конфликта. В Кремле подчеркивали, что военные грузы с оружием для Украины могут стать законной целью российских сил, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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