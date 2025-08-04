Нидерланды поставят Украине оружие США на €500 миллионов, включая ракеты Patriot

Нидерланды передадут Украине партию американских вооружений на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава минобороны страны Рубен Брекелманс. В пакет войдут зенитные ракеты и комплектующие к системам ПВО Patriot.

По словам министра, Нидерланды стали первой страной НАТО, которая профинансирует поставки американского оружия для нужд Украины в рамках договоренностей между США и Евросоюзом.