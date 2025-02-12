Нидерланды передадут Украине 25 бронированных машин для транспортировки раненых

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна отправит Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR, предназначенных для транспортировки раненых. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекелманс во время встречи контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО.

Нидерланды уже поставили Украине последние обещанные танки Т-72, а также новую партию истребителей F-16. С начала российской спецоперации Нидерланды выделили более 10 миллиардов евро на военную помощь Киеву, из которых около 6 миллиардов евро уже было использовано.