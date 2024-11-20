Нидерланды отправили последние F-16 для обучения украинских пилотов в Румынию

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что первая партия F-16 уже отправлена на Украину, а остальные истребители будут доставлены в ближайшие месяцы.

Также в октябре Румыния одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов в центре на базе в Фетешти. Обучение проводится в рамках сотрудничества с Нидерландами и компанией Lockheed Martin, которая предоставляет инструкторов и техническое обслуживание, передает «Радиоточка НСН».

