Нидерланды отправили последние F-16 для обучения украинских пилотов в Румынию

Нидерланды отправили два оставшихся истребителя F-16 в учебный центр в Румынии, завершая поставку всех 18 обещанных самолетов для подготовки пилотов, включая украинских, сообщает РИА Новости.

Учебный центр, расположенный в Румынии, ранее готовил только румынских летчиков, а теперь обучение проходят и украинские военнослужащие.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что первая партия F-16 уже отправлена на Украину, а остальные истребители будут доставлены в ближайшие месяцы.

Также в октябре Румыния одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов в центре на базе в Фетешти. Обучение проводится в рамках сотрудничества с Нидерландами и компанией Lockheed Martin, которая предоставляет инструкторов и техническое обслуживание, передает «Радиоточка НСН».

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