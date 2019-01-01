Ни одна не устоит! Ходченкова призналась, что восхищена Зеленским
Актриса Светлана Ходченкова пожелала больших успехов Владимиру Зеленскому в должности президента Украины, а его стране - скорейшего выздоровления. Как рассказала сайту KP.RU Заслуженная артистка России, она сохранила хорошие впечатления о Зеленском, с которым имела несколько проектов. По признанию Ходченковой, с этим партнёром у неё больше всего фильмов.
В этом списке «Любовь в большом городе» - три картины. «Наполеон и Жозефина». «Ржевский против Наполеона». «Служебный роман. Наше время».
По словам актрисы, новый президент Украины имеет отличное чувство юмора, а также обладает харизмой. Кроме того, по мнению Светланы, перед голосом Зеленского не может устоять ни одна женщина. В целом Ходченкова характеризует украинского лидера как «замечательного человека».
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