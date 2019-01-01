Ни одна не устоит! Ходченкова призналась, что восхищена Зеленским

В этом списке «Любовь в большом городе» - три картины. «Наполеон и Жозефина». «Ржевский против Наполеона». «Служебный роман. Наше время».

По словам актрисы, новый президент Украины имеет отличное чувство юмора, а также обладает харизмой. Кроме того, по мнению Светланы, перед голосом Зеленского не может устоять ни одна женщина. В целом Ходченкова характеризует украинского лидера как «замечательного человека».

