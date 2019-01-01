На Украине заинтересовались встречами Зеленского в Турции
Украинский политолог и экономист рассказал НСН, почему стоимость поездки Зеленского в Турцию не особо интересна.
СМИ узнали вероятную стоимость трехдневного отдыха новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции. В администрации пятизвездочного отеля, в котором останавливался Зеленский со своей семьей, рассказали «РИА Новостям», что средняя цена за виллу на четверых составляет порядка 15 тысяч долларов в неделю. Журналисты посчитали, что с учетом перелетов и прочих расходов стоимость отдыха семейства Зеленского могла составить около 33 тысяч долларов.
Однако на Украине стоимость заграничной поездки будущего президента страны мало кому может быть интересна. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что ничего особенного в поездке Зеленского в Турцию нет.
«Зеленский еще не вступил в должность президента, инаугурации еще не было. Он человек не бедный. Может быть, не настолько богатый, как Порошенко и другие, но в принципе, он же тоже до того, как участвовать в предвыборной кампании, не бездельничал и руководил серьезными проектами, так что я думаю, в этом случае не имеет смысла говорить о тратах, тем более, что это не из бюджетных денег было. Если он все-таки будет президентом во всех смыслах этого слова, то у него будет жизнь если не монашеская, то достаточно с ограниченными возможностями в плане личной жизни и отдыха. Так что, ну съездил и съездил», — рассказал эксперт.
По его словам, гораздо интереснее было бы узнать, чем именно Зеленский занимался в Турции, с кем встречался.
«Интересно, с кем он встречался, о чем говорили. Злые языки утверждают, что он вел переговоры и с западными партнерами, и с украинскими олигархами. Интересно было бы узнать, с кем именно встречался, и даже можно не спрашивать, о чем говорили», — отметил Александр Дудчак.
Отметим, что по некоторым данным, распространенным в СМИ и Telegram-каналах, Зеленский проживал в бутик-отеле, принадлежащем турецкому бизнесмену Мамихану Мальсагову, а в аэропорту турецкого курорта, где остановился новоизбранный глава Украины, был замечен частный самолет украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, который прибыл вместе с бывшим первым заместителем главы Внешней разведки Украины Сергеем Семечко, а также борт олигарха Рината Ахметова, без бизнесмена, но с парламентариями «от Медведчука и Суркова». Также сообщается, что в регионе побывал самолет молдавского политика и олигарха Владимира Плахотнюка.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене