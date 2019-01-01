На Украине заинтересовались встречами Зеленского в Турции

СМИ узнали вероятную стоимость трехдневного отдыха новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции. В администрации пятизвездочного отеля, в котором останавливался Зеленский со своей семьей, рассказали «РИА Новостям», что средняя цена за виллу на четверых составляет порядка 15 тысяч долларов в неделю. Журналисты посчитали, что с учетом перелетов и прочих расходов стоимость отдыха семейства Зеленского могла составить около 33 тысяч долларов.

Однако на Украине стоимость заграничной поездки будущего президента страны мало кому может быть интересна. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что ничего особенного в поездке Зеленского в Турцию нет.

«Зеленский еще не вступил в должность президента, инаугурации еще не было. Он человек не бедный. Может быть, не настолько богатый, как Порошенко и другие, но в принципе, он же тоже до того, как участвовать в предвыборной кампании, не бездельничал и руководил серьезными проектами, так что я думаю, в этом случае не имеет смысла говорить о тратах, тем более, что это не из бюджетных денег было. Если он все-таки будет президентом во всех смыслах этого слова, то у него будет жизнь если не монашеская, то достаточно с ограниченными возможностями в плане личной жизни и отдыха. Так что, ну съездил и съездил», — рассказал эксперт.