«Нет шансов»: Пушков оценил идею Порошенко вернуть Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что у Киева нет шансов вернуть под свой контроль Крым, не смотря ни на какие обстоятельства. Таким образом российский сенатор прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» для возвращения территории в связи с экономическими трудностями в РФ.
По словам Пушкова, Киев не сможет воспользоваться пандемией и падением цен на нефть. Как подчеркнул политик, Порошенко даже лучше вообще не рассуждать на эту тему, передает Ura.ru. Он также отметил, что в 1991 году Украина уже получила шанс сохранить Крым в своём составе. Однако Киев не смог воспользовался такой возможностью и в итоге остался ни с чем.
Ранее Порошенко заявил, что падение цен на нефть и коронавирусный кризис могут стать «уникальным шансом» для Украины, чтобы вернуть контроль над полуостровом. Экс-президент считает, что Москва не сможет больше финансировать Крым и Киев сможет этим воспользоваться пишут «Дни.ру».
Для этого Порошенко также призвал позвать на помощь мировое сообщество, и с помощью такой международной солидарности «заставить Москву уйти из Крыма».
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