«Нет шансов»: Пушков оценил идею Порошенко вернуть Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что у Киева нет шансов вернуть под свой контроль Крым, не смотря ни на какие обстоятельства. Таким образом российский сенатор прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» для возвращения территории в связи с экономическими трудностями в РФ.

По словам Пушкова, Киев не сможет воспользоваться пандемией и падением цен на нефть. Как подчеркнул политик, Порошенко даже лучше вообще не рассуждать на эту тему, передает Ura.ru. Он также отметил, что в 1991 году Украина уже получила шанс сохранить Крым в своём составе. Однако Киев не смог воспользовался такой возможностью и в итоге остался ни с чем.