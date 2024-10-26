Немецкий концерн Rheinmetall открыл первый завод на Украине

Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил об открытии первой производственной площадки на территории Украины. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию ТСН.

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Паппергер назвал украинскую оборонную индустрию партнером Rheinmetall. По его словам, в конце года предприятие начнет производить боевые машины пехоты Lynx.

Всего концерн намерен построить на Украине четыре предприятия.

Ранее Rheinmetall сообщил о намерении увеличить выпуск артиллерийских боеприпасов в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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