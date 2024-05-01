В Германии подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall

Инцидент произошел во вторник в земле Нижняя Саксония. После пожара экстремисты опубликовали заявление, в котором объяснили свой поступок тем, что концерн обогащается на поставках оружия Украине.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера», - сказано в сообщении.

Rheinmetall является одним из крупнейших в Европе производителей оружия. В недавнем докладе концерна говорится, что компания нарастила прибыль благодаря повышенному спросу в связи с конфликтом на Украине, передает «Радиоточка НСН».

