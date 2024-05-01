В Германии подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall

Левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет газета Bild.

Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году

Инцидент произошел во вторник в земле Нижняя Саксония. После пожара экстремисты опубликовали заявление, в котором объяснили свой поступок тем, что концерн обогащается на поставках оружия Украине.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера», - сказано в сообщении.

Rheinmetall является одним из крупнейших в Европе производителей оружия. В недавнем докладе концерна говорится, что компания нарастила прибыль благодаря повышенному спросу в связи с конфликтом на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:УкраинаПоджогГермания

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