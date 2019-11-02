Небо над Украиной и часть Черного моря закрыты из-за учений

Запрет на авиаполеты над территорией Украины и судоходство в северной части Черного моря введен Киевом в связи с военными учениями в Херсонской области, сообщает «Украинский милитарный портал».

«Прибрежное сообщение 1256/2019 дейcтвует с 6:00 до 16:00 (с 7:00 до 17:00 мск) и запрещает навигацию судoв, аналогичное время указано для запрета полетов с оповещением A3684/19 NОTAM», - сообщается на портале.

«Закрытая» территория охватывает три области — Николаевскую, Херсонскую и Одесскую и в целом составляет 6323 кв. км.

Напомним, военные учения на Украине продлятся до 4 ноября. В ходе выполнения учебных задач будет отработана боевая стрельба из зенитных ракетных комплексов.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над испуганным российскими учениями в Крыму экс-главой СБУ.

