Небо над Украиной и часть Черного моря закрыты из-за учений
Запрет на авиаполеты над территорией Украины и судоходство в северной части Черного моря введен Киевом в связи с военными учениями в Херсонской области, сообщает «Украинский милитарный портал».
«Прибрежное сообщение 1256/2019 дейcтвует с 6:00 до 16:00 (с 7:00 до 17:00 мск) и запрещает навигацию судoв, аналогичное время указано для запрета полетов с оповещением A3684/19 NОTAM», - сообщается на портале.
«Закрытая» территория охватывает три области — Николаевскую, Херсонскую и Одесскую и в целом составляет 6323 кв. км.
Напомним, военные учения на Украине продлятся до 4 ноября. В ходе выполнения учебных задач будет отработана боевая стрельба из зенитных ракетных комплексов.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над испуганным российскими учениями в Крыму экс-главой СБУ.
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