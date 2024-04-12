Шольц заявил, что Россия сама остановила поставки газа в Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что именно Россия приостановила поставки газа в страну.

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Политик дал интервью газете Tageszeitung. Журналист попросил его сказать, что ответить немецким предприятиям, которые терпят убытки из-за антироссийских санкций.

«Россия остановила поставки газа, не мы», - сказал Шольц, добавив, что Германия уже нашла новых поставщиков.

В сентябре 2022 года произошел взрыв на газопроводе «Северный поток». Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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