Шольц заявил, что Россия сама остановила поставки газа в Германию

Политик дал интервью газете Tageszeitung. Журналист попросил его сказать, что ответить немецким предприятиям, которые терпят убытки из-за антироссийских санкций.

«Россия остановила поставки газа, не мы», - сказал Шольц, добавив, что Германия уже нашла новых поставщиков.

В сентябре 2022 года произошел взрыв на газопроводе «Северный поток». Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».

