По ее словам, во многом мобилизация оказалась неудачной из-за того, что украинцам пообещали «победу уже завтра», а также из-за деятельности военкоматов.

Кроме того, Бобровская отметила, что мужчины в возрасте 45-50 лет и старше никогда не сравнятся по физическим параметрам с теми, кому 30-35 лет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что киевские власти допускают призыв на военную службу мужского населения старше 40 лет, чтобы усилить позиции на передовой.

