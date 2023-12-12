«Не качеством, а количеством»: На Украине объяснили провал мобилизации

Провал мобилизационной кампании на Украине объясняется фразой «Количеством, а не качеством». Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Об этом сообщило издание «Телеграф».

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По ее словам, во многом мобилизация оказалась неудачной из-за того, что украинцам пообещали «победу уже завтра», а также из-за деятельности военкоматов.

Кроме того, Бобровская отметила, что мужчины в возрасте 45-50 лет и старше никогда не сравнятся по физическим параметрам с теми, кому 30-35 лет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что киевские власти допускают призыв на военную службу мужского населения старше 40 лет, чтобы усилить позиции на передовой.

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ФОТО: РИА Новости
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