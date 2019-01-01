Украина

Зеленский отрицает возможность дефолта на Украине

18 июня22:53

Президент Украины в ходе визита в Германию заявил, что в его стране не будет дефолта.

Владимир Зеленский подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Экономист: Украинцев заставляют привыкать к дефолту

Зеленский также пообещал не влиять на суды или банковскую систему, передает «Интерфакс».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаДефолт