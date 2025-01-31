НБУ: Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек
Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек, в этом году люди продолжат выезжать из страны, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Аналитики регулятора отмечают, что такая тенденция сохранится в этом году и из страны уедут еще около 200 тысяч жителей. При этом по мере адаптации украинцев за рубежом доля желающих вернуться уменьшается, указывается в сообщении.
Ожидается, что возврат мигрантов может начаться в 2026 году, когда в страну могут приехать порядка 200 тысяч человек.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН заявил, что украинские беженцы должны вернуться домой сразу после завершения конфликта, но уже сейчас необходимо снизить размер пособий до минимума, чтобы хотя бы заставить их найти работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru