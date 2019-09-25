Названы несколько сценариев выхода из украинского газового кризиса

31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал о нескольких сценариях развития событий.

«Есть два сценария нового контракта. С одной стороны, можно заключить контракт, но любое заключение контракта упирается на существенные условия. Пока Россия и Украина не сходятся в этом. Украина хочет минимальный объем транзита – 60 млрд кубометров, «Газпром» не хочет фиксировать этот показатель. Украина хочет контракт на 10 лет, «Газпром» ориентируется на год-два. К тому моменту заработают другие проекты на полную мощность. Второй сценарий – использование европейского антимонопольного законодательства о транзите газа без заключения договора о транзите. Пока других вариантов нет. И времени на принятие решения осталось совсем немного», - рассказал он.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак объявил, что к весне у Украины будут большие проблемы с газом.

