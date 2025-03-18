Белоруссия завершила подготовку для размещения ракетного комплекса «Орешник»

Помимо этого, Вольфович отметил, что хотя «Орешник» является мобильным комплексом, на территории Белоруссии уже подготовлены постоянные места для его размещения, оставшиеся с советских времен.

Ожидается, что до конца года будут выполнены все поручения президентов России и Белоруссии по этому вопросу, передает «Радиоточка НСН».

