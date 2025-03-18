Белоруссия завершила подготовку для размещения ракетного комплекса «Орешник»

Белоруссия завершила изготовление базы для ракетного комплекса «Орешник» и подготовила места для его размещения на территории страны, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, комплекс является продуктом Союзного государства, с базой и машиной, изготовленными в Белоруссии, а ракетами — в России. В ближайшее время планируется передача готовых машин для установки ракет.

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Помимо этого, Вольфович отметил, что хотя «Орешник» является мобильным комплексом, на территории Белоруссии уже подготовлены постоянные места для его размещения, оставшиеся с советских времен.

Ожидается, что до конца года будут выполнены все поручения президентов России и Белоруссии по этому вопросу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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