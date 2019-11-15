Германия и Украина подтвердили дату нового саммита в нормандском формате
Пресс-служба правительства Германии подтвердила, что новая встреча нормандской четвёрки по урегулированию в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже. Ранее эту дату назвали в канцелярии президента Франции Макрона.
В Берлине также заявили, что глава правительства ФРГ примет участие в этой встрече.
Как отмечает «Свободная пресса», в офисе президента Украины Владимира Зеленского также подтвердили согласование встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле видят позитивную динамику в процессе подготовки встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии.
На этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков прогнозировал, что «нормандская четвёрка» может собраться до конца текущего года, но конкретные даты, по его словам, пока не обсуждались. .
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