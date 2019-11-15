Германия и Украина подтвердили дату нового саммита в нормандском формате

Пресс-служба правительства Германии подтвердила, что новая встреча нормандской четвёрки по урегулированию в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже. Ранее эту дату назвали в канцелярии президента Франции Макрона.

В Берлине также заявили, что глава правительства ФРГ примет участие в этой встрече.