Германия и Украина подтвердили дату нового саммита в нормандском формате

15 ноября 201918:51

Пресс-служба правительства Германии подтвердила, что новая встреча нормандской четвёрки по урегулированию в Донбассе должна состояться 9 декабря в Париже. Ранее эту дату назвали в канцелярии президента Франции Макрона.

В Берлине также заявили, что глава правительства ФРГ примет участие в этой встрече.

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Как отмечает «Свободная пресса», в офисе президента Украины Владимира Зеленского также подтвердили согласование встречи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле видят позитивную динамику в процессе подготовки встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии.

На этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков прогнозировал, что «нормандская четвёрка» может собраться до конца текущего года, но конкретные даты, по его словам, пока не обсуждались. .

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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