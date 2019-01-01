Назначен новый командующий военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе.

«Принял решение назначить на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», - написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

При этом, он также выразил благодарность предыдущему командующему ООС Сергею Наеву, передаёт РИА ФАН.

Ранее НСН сообщала о том, что Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о «майдане».

