Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщают «Украинские новости». Источник подчёркивает, что Порошенко ждут на допрос по делу о «майдане» во вторник, 7 мая. Кроме того, ему нужно будет подписать прокол допроса, проведенного в 2016 году, отмечает Газета.ру.
Ранее действующий президент Украины сообщил, что его не удовлетворяют результаты расследования преступлений на «майдане», которое проводится спецдепартаментом ГПУ во главе Сергеем Горбатюком. Тот, в свою очередь, высказывает мнение о том, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта.
Между тем, в феврале Порошенко рассказал о своем личном участии в событиях во время Майдана. По его словам, он оказался в эпицентре событий и помогал участникам боевых столкновений переносить погибших. Во время Майдана Петр Порошенко был депутатом Рады и приходил на заседания в каске и бронежилете.
В свою очередь, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Петр Порошенко лжет, когда говорит, что «лично выносил» тела погибших.
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