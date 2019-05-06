Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщают «Украинские новости». Источник подчёркивает, что Порошенко ждут на допрос по делу о «майдане» во вторник, 7 мая. Кроме того, ему нужно будет подписать прокол допроса, проведенного в 2016 году, отмечает Газета.ру.

Ранее действующий президент Украины сообщил, что его не удовлетворяют результаты расследования преступлений на «майдане», которое проводится спецдепартаментом ГПУ во главе Сергеем Горбатюком. Тот, в свою очередь, высказывает мнение о том, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта.