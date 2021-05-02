Националисты прошли маршем в годовщину трагедии в Одессе

По инициативе националистической партии «Национальный корпус» (организация запрещена в России) в Одессе прошел «Марш защитников». Акция, согласованная с властями, состоялась в годовщину трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, сообщает РИА Новости.

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По данным украинских СМИ, участниками акции стали более 400 человек. Они начали движение с Соборной площади, где в этот день в 2014 году произошли столкновения. Националисты одеты в камуфляж, несут флаги Украины, а также объединения «Правый сектор» (организация запрещена в России) и отряда «Азов» (организация запрещена в России).

Участники акции намерены провести митинг в парке Шевченко.

Ранее они возложили цветы к мемориальной доске, посвященной двум погибшим в день трагедии и отслужили поминальный молебен.

Напомним, 2 мая 2014 года представители украинских радикальных движений подожгли Дом профсоюзов. При пожаре погибли 48 человек, еще более 200 пострадали.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:АкцияОдессаНационалистыУкраина
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