Разыскиваемый на Украине экс-начальник одесского главка ГСЧС назначен замглавы Симферопольского района

Боделан работает в новом статусе в российском регионе с 5 октября.

«Он с 2010 года гражданин России. То, что написано – это всё неправда. Это не по его вине. Уголовные дела и всё это – политическое. Мы его проверяли, пробивали всё. Он человек порядочный, ничего на нём не висит, руководитель инициативный. Украине у нас доверия нет», - заявил Алексанов.

Отмечается, что Боделан во время майских событий 2014 года в Одессе запретил пожарным экипажам подъезжать к Дому профсоюзов без его личной команды. Такое заключение сделала комиссия Верховной Рады. Позднее Боделан рассказывал, что 42 человека погибли не от огня.

На Украине он объявлен в розыск в 2016 году.

Как напоминает RT, 2 мая 2014 года в Одессе представители украинских радикальных движений подожгли Дом профсоюзов. При пожаре погибли 48 человек, еще более 200 пострадали.

