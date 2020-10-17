Разыскиваемый на Украине экс-начальник одесского главка ГСЧС назначен замглавы Симферопольского района
Глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов считает своего нового заместителя Владимира Боделана, который возглавлял одесский главк ГСЧС во время пожара, произошедшего в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, «порядочным человеком». Об этом руководитель заявил изданию «Подъём».
Боделан работает в новом статусе в российском регионе с 5 октября.
«Он с 2010 года гражданин России. То, что написано – это всё неправда. Это не по его вине. Уголовные дела и всё это – политическое. Мы его проверяли, пробивали всё. Он человек порядочный, ничего на нём не висит, руководитель инициативный. Украине у нас доверия нет», - заявил Алексанов.
Отмечается, что Боделан во время майских событий 2014 года в Одессе запретил пожарным экипажам подъезжать к Дому профсоюзов без его личной команды. Такое заключение сделала комиссия Верховной Рады. Позднее Боделан рассказывал, что 42 человека погибли не от огня.
На Украине он объявлен в розыск в 2016 году.
Как напоминает RT, 2 мая 2014 года в Одессе представители украинских радикальных движений подожгли Дом профсоюзов. При пожаре погибли 48 человек, еще более 200 пострадали.
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