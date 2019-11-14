Националист Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину

Задержанный в Польше по запросу Москвы заместитель председателя украинской националистической организации УНА-УНСО, запрещённой в России, Игорь Мазур вернулся на родину. Об этом рассказал в соцсетях заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, возвращение радикала стало возможным, благодаря «четкой и профессиональной работе» украинских дипломатов, депутатов Верховнлй Рады, МВД и полиции.