Националист Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину
Задержанный в Польше по запросу Москвы заместитель председателя украинской националистической организации УНА-УНСО, запрещённой в России, Игорь Мазур вернулся на родину. Об этом рассказал в соцсетях заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, возвращение радикала стало возможным, благодаря «четкой и профессиональной работе» украинских дипломатов, депутатов Верховнлй Рады, МВД и полиции.
Как отмечает РЕН ТВ, Геращенко также утверждает, что на решение Варшавы повлияли действия украинское бюро Интерпола.
Оно по поручению главы МВД Арсена Авакова предоставило документы о якобы злоупотреблениях России своим правом обращения в Интерпол.
Как напоминает «Свободная пресса», Мазур был задержан по запросу России 9 ноября в пропускном пункте «Дорохуск». По данным Следственного комитета РФ, украинский националист воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил в Чечне в 90-ые годы.
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