Националист Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину

14 ноября 201912:12

Задержанный в Польше по запросу Москвы заместитель председателя украинской националистической организации УНА-УНСО, запрещённой в России, Игорь Мазур вернулся на родину. Об этом рассказал в соцсетях заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, возвращение радикала стало возможным, благодаря «четкой и профессиональной работе» украинских дипломатов, депутатов Верховнлй Рады, МВД и полиции.

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Как отмечает РЕН ТВ, Геращенко также утверждает, что на решение Варшавы повлияли действия украинское бюро Интерпола.

Оно по поручению главы МВД Арсена Авакова предоставило документы о якобы злоупотреблениях России своим правом обращения в Интерпол.

Как напоминает «Свободная пресса», Мазур был задержан по запросу России 9 ноября в пропускном пункте «Дорохуск». По данным Следственного комитета РФ, украинский националист воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил в Чечне в 90-ые годы.

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ФОТО: twitter.com
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