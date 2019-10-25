Нацбанк Украины выпустил 5 млн банкнот с краденым шрифтом
Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов банкнот номиналом в одну тысячу гривен с краденым шрифтом. Об этом сообщает украинский портал Страна.ua. На пиратство указал Богдан Гдаль, который изучил купюру. Выяснилось, что использованный шрифт похож на Bickham Script, принадлежащий компании Adobe. Он был разработан россиянкой Александрой Гофман в 14 лет назад.
При этом шрифтовой дизайнер Adobe Франк Грисхамер заявил, что ему известно о конфузе с новой купюрой. Он выразил сожаление о том, что Национальный банк страны «не разглядел недостатков шрифта».
Как напоминает RT, выпущенная банкнота стала самой крупной из ныне существующих. В Нацбанке подчеркнули, что её ввели из-за растущего благосостояния жителей страны, поскольку для выплат среднемесячной зарплаты требуется больше банкнот.
Отметим, в последний раз Нацбанк Украины вводил в оборот новую купюру номиналом в 500 гривен в 2006 году.
В апреле НСН писала, что Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро. 17 стран закончили выпуск фиолетовой еврокупюры к 27 января, а Германия и Австрия - сделали это к 26 апреля 2019 года.
Выпуск банкнот в €500 продолжался 17 лет - с 1 января 2002 года, когда евро впервые были введены в наличное обращение. Европейскиий центробанк еще в 2016 году принял решение о постепенном упразднении этих купюр. В первую очередь такая наличность используется во всех видах криминальных расчетов.
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