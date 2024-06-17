Нацбанк Украины разорвет связи дочерних филиалов в стране с российскими банками
Нацбанк Украины намерен разорвать связь дочерних филиалов в стране с российскими банками в случае, если топ-менеджеры и акционеры ведут бизнес в России. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на письмо регулятора.
Издание ссылается на письмо Нацбанка с прописанными новыми признаками «небезупречной деловой репутации банкиров».
Регулятор отмечает, что, согласно предварительной оценке, топ-менеджеров, которые одновременно работают на украиснкие и российские банки, может быть не менее 20 человек.
Из сообщения также следует, что с этой целью девяти банкам предписано до 4 июля этого года предоставить в НБУ личные анкеты руководителей и ключевых лиц своих структур, а до 4 сентября предоставить информацию об акционерах, передает «Радиоточка НСН».
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