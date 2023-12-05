Нацбанк Украины опустил гривну до рекордных 36,69 за доллар

Накануне курс нацвалюты достиг отметки 36,58 за доллар. При этом с июля прошлого года по октябрь 2023-го в стране действовал фиксированный курс на уровне 36,5686.

В начале октября Нацбанк Украины заявил о введении гибкого курса. Регулятор пообещал не допустить сильного колебания нацвалюты. При этом в обменниках курс достигал 40 гривен за доллар.

Всего с июля 2022 года по ноябрь 2023-го гривна ослабла по отношению к доллару на 25%.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.в своих соцсетях сообщил, что в прошлом месяце поступления в бюджет страны от таможни упали на $253 миллиона (9,2 миллиарда гривен), передает «Радиоточка НСН».

