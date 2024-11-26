НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности

Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в прямое участие в боевых действиях.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель для российских военных, а накачивание Украины оружием со стороны Запада, по его мнению, негативно скажется на переговорах, передает «Радиоточка НСН».

