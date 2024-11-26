«Ракеты в Азии и шантаж»: Угрозы превентивных ударов НАТО по РФ получили ответ

В НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса, сообщил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе 25 ноября.

Он отметил, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса и назвал это позитивным фактором. Теперь, по его мнению, «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она….нападет». По его словам, «необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения (на НАТО)…, и мы должны нанести первый удар».

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Поводом для такого «позитивного» изменения политики НАТО стали утверждённые президентом России Владимиром Путиным 19 ноября «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

В частности, теперь Россия имеет право применить ядерное оружие, если против нее или союзников применят ядерные или другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ), против России или Белоруссии используют обычные вооружения, создающие критическую угрозу их суверенитету, а также если ОМУ используют для ударов по российским объектам и военнослужащим, расположенным за пределами страны.

Россия быстро отреагировала на подобные смелые заявления со стороны западных «коллег». Так, официальный представитель МИД Мария Захарова парировала Бауэру, отметив, что в НАТО «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», приводит ее слова РИА Новости.

В свою очередь, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин убежден, что превентивные удары НАТО по России спровоцируют начало третьей мировой войны.