«Ракеты в Азии и шантаж»: Угрозы превентивных ударов НАТО по РФ получили ответ
Пока в НАТО считают «позитивной» идею нанести по РФ превентивный удар, эксперты предупреждают о риске Третьей мировой, а в МИД РФ предупреждают о зеркальном размещении ракет на территориях других стран.
В НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса, сообщил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе 25 ноября.
Он отметил, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса и назвал это позитивным фактором. Теперь, по его мнению, «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она….нападет». По его словам, «необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения (на НАТО)…, и мы должны нанести первый удар».
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Поводом для такого «позитивного» изменения политики НАТО стали утверждённые президентом России Владимиром Путиным 19 ноября «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
В частности, теперь Россия имеет право применить ядерное оружие, если против нее или союзников применят ядерные или другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ), против России или Белоруссии используют обычные вооружения, создающие критическую угрозу их суверенитету, а также если ОМУ используют для ударов по российским объектам и военнослужащим, расположенным за пределами страны.
Россия быстро отреагировала на подобные смелые заявления со стороны западных «коллег». Так, официальный представитель МИД Мария Захарова парировала Бауэру, отметив, что в НАТО «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», приводит ее слова РИА Новости.
В свою очередь, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин убежден, что превентивные удары НАТО по России спровоцируют начало третьей мировой войны.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что на Западе сейчас не осознают последствий атаки на страну, которая является самой сильной державой в мире.
«Если это нападение со стороны НАТО произойдет, то начнется третья мировая война. Адмирал, который это заявляет, — хреновый адмирал. Я говорю это как капитан первого ранга, советский и российский. Это очень серьезное дело. Такое ощущение, что они вообще не понимают, каковы будут последствия ударов по державе, которая сейчас является самой сильной в мире. Пусть знают, что ответ придет однозначно: и из океана прилетит, и под водой пройдет», — подчеркнул он.
Помимо прочего, Дандыкин уверен, что за подобные высказывания вообще следует сажать за решетку.
Заявления о «превентивных ударах» возмутили и депутата Госдумы Адальби Шхагошева. В интервью РИА Новости он заявил, что в подобных заявлениях определенно есть попытка шантажа.
«Шантаж «растущей российской угрозой» в действии. Лучшей уловки для военного комитета НАТО, чем идея нападения России, и искать не надо для пополнения истощенных запасов оружия, ПВО и других вооружений», - отметил он.
При этом Шхагошев уверен, что не обошлось и без бизнес-интереса и попытки привлечь дополнительное финансирование.
«В противовес заявлениям европейцев о независимости от НАТО в вопросах собственной безопасности, США вынудят Европу платить серьезные взносы и отложить свои амбиции, шантажируя растущей российской угрозой», - считает депутат.
ВАШИ БАЗЫ - НАШИ ЦЕЛИ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами в свою очередь заявил, что в случае обострения ситуации и начала военного конфликта между Россией и США, все американские военные базы, размещенные в Европе, станут приоритетной целью для ударов со стороны России.
«Элементы системы передового развертывания американских средств (в Европе), нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — прокомментировал Рябков.
Рябков также допустил, что Россия может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азии, если Вашингтон разместит в Азиатском регионе свои ракеты.
При этом под РСМД подразумеваются все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — заявил он.
По мнению замглавы МИД РФ, практика показывает, что уговоры и аргументы в отношении противника не имеют должного эффекта, и здесь нужны «более сильнодействующие средства», зеркальные, вроде развертывания подобных систем в качестве компенсирующей меры.
Накануне заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что НАТО поставляет в Азию ударное вооружение, которое запрещено договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По мнению Руденко, такой шаг привел к «резкому всплеску милитаризации» региона.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь, 11 ноября, отметил, что НАТО распространяет свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) под видом обеспечения безопасности его членов. Таким мнением он поделился в ходе выступления на заседании генсовета партии «Единая Россия».
«Коллективный Запад, который сделал выбор в пользу натоцентричной евро-атлантической архитектуры, по сути дела, поставил крест на тех договоренностях, которые в этом контексте были достигнуты прежде всего в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал Лавров.
Еще неделей позже, выступая международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», Лавров отмечал, что НАТО намерено вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ, не только в Евроатланике, но и в АТР.
«Западу и прежде всего англосаксам всегда мало. Недостаточно и той войны, которую они развязали против России в Европе. ... Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территорий своих членов этот оборонительный, напомню, альянс вознамерился вести эти оборонительные бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе — в тысячах миль от своих берегов», — комментировал дипломат.
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