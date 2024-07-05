НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле будут оглашены договоренности альянса с Украиной о военной подготовке, логистике, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам представителя американской администрации, соглашения также включат обязательства по финансовой поддержке Киева.

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Россия считает, что поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямо втягивают страны НАТО в ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые отправки, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель.

Он также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку военных кадров на территории различных европейских стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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