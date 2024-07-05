НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле будут оглашены договоренности альянса с Украиной о военной подготовке, логистике, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам представителя американской администрации, соглашения также включат обязательства по финансовой поддержке Киева.