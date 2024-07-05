НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле будут оглашены договоренности альянса с Украиной о военной подготовке, логистике, техническом обеспечении и финансовой поддержке, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
По словам представителя американской администрации, соглашения также включат обязательства по финансовой поддержке Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине являются препятствием для урегулирования конфликта и прямо втягивают страны НАТО в ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые отправки, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель.
Он также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку военных кадров на территории различных европейских стран, передает «Радиоточка НСН».
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