НАТО обсудит с Украиной взрыв на Каховской ГЭС

На заседании комиссии Украина - НАТО стороны обсудят взрыв на Каховской ГЭС, и последствия произошедшего. Об это в Twitter сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

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Он назвал возмутительтым разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате которой тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба присоединится к послам стран-членов НАТО в онлайн-формате, отметил Столтенберг.

Мероприятие пройдет в четверг, 8 июня.

Ранее Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
ТЕГИ:ХерсонНАТОГЭС

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