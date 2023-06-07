НАТО обсудит с Украиной взрыв на Каховской ГЭС
На заседании комиссии Украина - НАТО стороны обсудят взрыв на Каховской ГЭС, и последствия произошедшего. Об это в Twitter сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Он назвал возмутительтым разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате которой тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба присоединится к послам стран-членов НАТО в онлайн-формате, отметил Столтенберг.
Мероприятие пройдет в четверг, 8 июня.
Ранее Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru