Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
Западные партнеры Украины готовят новые пакеты военной помощи Киеву, заявил в видеообращении в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.
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По его словам, контактная группа по военному содействию Украине в формате Рамштайн приняла решение выделить Киеву новые транши военной помощи. В них войдут снаряды, ракеты, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники, уточнил Зеленский.
Также украинский лидер сообщил о формировании «коалиции развития ПВО» с Германией и Францией во главе.
США 20 ноября выделили Украине пакет военной помощи на $100 миллионов. В него вошли зенитные ракеты Stinger, одна установка залпового огня HIMARS, ракетные комплексы TOW и артиллерийские снаряды, передает «Радиоточка НСН».
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