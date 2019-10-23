В наряде жены Зеленского не увидели оскорбления императора Японии
Советский и российский историк, эксперт по Японии в эфире НСН рассказал, как при современном императорском дворе относятся к соблюдению протокола.
В соцсетях раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за внешний вид на приёме в честь императора Японии Нaрухито. Украинская первая леди выбрала наряд лимонного цвета. В сети напомнили, что такой оттенок на официальных мероприятиях могут носить только члены императорской семьи и обвинили Елену Зеленскую в неуважении к традициям страны.
Советский и российский историк, эксперт по Японии, литератор, доктор исторических наук Александр Мещеряков в эфире НСН заявил, что наряд госпожи Зеленской никакого значения не имел.
«Полторы тысячи лет назад придворные наряды действительно подвергались строгому регламенту. Сейчас в Японии никто слова не сказал. Придворный и дипломатический ритуалы – совершенно разные вещи. Император и императрица появляются в традиционном наряде. Но через 15 минут они будут одеты совершенно по-другому и никого это не удивляет», - объяснил эксперт.
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Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської «Рейва» означає «Прекрасна гармонія», і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії. 🇺🇦🇯🇵
Отметим, в Японии всем, кроме императора, запрещено одеваться в сумаховый, жёлто-рыжий и гардениевый цвета.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская появилась в Нью-Йорке небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Такой наряд она выбрала для ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development. Это образ Зеленской стал предметом бурной дискуссии в СМИ и соцсетях.
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