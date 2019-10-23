В наряде жены Зеленского не увидели оскорбления императора Японии

В соцсетях раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за внешний вид на приёме в честь императора Японии Нaрухито. Украинская первая леди выбрала наряд лимонного цвета. В сети напомнили, что такой оттенок на официальных мероприятиях могут носить только члены императорской семьи и обвинили Елену Зеленскую в неуважении к традициям страны.

Советский и российский историк, эксперт по Японии, литератор, доктор исторических наук Александр Мещеряков в эфире НСН заявил, что наряд госпожи Зеленской никакого значения не имел.