Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России

По его словам, Запад уверовал в свою способность совершать в своих интересах перевороты в разных странах. Западные страны «подумали, что таким же образом могут справиться и с Россией». «Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — отметил Нарышкин.

Он также заявил, что западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы Украины для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

