Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России
Западные страны планируют устроить революцию и в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
По его словам, Запад уверовал в свою способность совершать в своих интересах перевороты в разных странах. Западные страны «подумали, что таким же образом могут справиться и с Россией». «Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — отметил Нарышкин.
Он также заявил, что западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы Украины для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России
- СМИ: в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула
- СМИ: в США скончалась 43-летняя порноактриса Джесси Джейн
- Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
- Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 бредовым
- США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
- Маск упрекнул администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции
- Пентагон: США изучат данные о «применении» своего оружия при крушении Ил-76
- Клаудию Шиффер упрекнули из-за кота в рюкзаке-переноске
- Песков: Украина была своевременно уведомлена о полете Ил-76
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru